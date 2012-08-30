Питомник саженцев. Продажа, доставка, посадка.

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«Любуясь из окна широким полем, императрица Анна И. сказала: «Как жаль, что здесь пустое место, а не лес!». Государыня лишь помечтала вслух, но подойдя к тому же окну на следующее утро, она просто была поражена: там, где еще вчера было голое поле, теперь возвышалась огромная сосновая роща!»

В одночасье выросшая Анненговская роща, является ярким примером, успешного применения деревьев-крупномеров в ландшафтном дизайне.

Сегодня мы не станем размышлять над тем, сколько действительно времени потребовалось услужливой придворной челяди, чтобы сделать то, чего не может быть по законам природы. За ночь ли удалось управиться с посадками или за две недели, - главное, что замысел герцога Бирона удался!

Деревья - крупномеры и в наши дни широко применяются при создании «моментального» ландшафта.

Саженцы - крупномеры – это взрослые растения от 4-7 до 40-80 лет, с развитой равномерной системой ветвей и мощной корневой системой обязательно с комом земли.

Где купить взрослое дерево, обладающее всеми показателями качества?

На сегодняшний день Москва и Московская область, к сожалению, не могут похвастаться наличием выбора производителей самостоятельно занимающихся выращиванием саженцев. Приобретая посадочный материал у перекупщика. Вы подвергаетесь вероятности купить некачественные растения, выращенные в иной климатической зоне.

Предлагаем Вам купить крупномеры со скидкой непосредственно на месте производства!

Продажа саженцев питомника «zelionii-dvorik» осуществляется как в питомнике, так и через интернет-магазин.

Наш питомник вот уже на протяжении многих лет специализируется на выращивании посадочного материала всех групп:

Плодовоягодные;

Декоративные;

Хвойные деревья;

Кустарники.

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Самыми молодыми, но уже сформировавшимися являются крупномеры 5-6 лет. Продажа крупномеров такого возраста осуществляется также со скидкой! Просто позвоните по номеру +7(926) 066-60-30, сделайте заказ и гарантировано получите необходимый Вам посадочный материал по выгодной для Вас цене.

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Прекрасно подготовленным для пересадки материалом, являются крупномеры 7-8 лет. Предлагаемый нашим питомником ассортимент саженцев представлен на нашем сайте в удобном для Вас каталоге, где Вы можете увидеть фото растения и ознакомиться с ценами на посадочный материал разных групп.

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